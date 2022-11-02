Упущенные шансы европеизировать Молдову
У Молдовы появилась надежда на восстановление вектора сближения с Европой. Но вся опасность в том, что российское присутствие и влияние в республике не исчезло, а сохранило свое присутствие и было вполне предсказуемо, что оно будет вносить свои негативные коррективы. Так и произошло.
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В июле 2021 года Майя Санду полностью под себя скорректировала силовой блок, назначив в Высший совет безопасности (ВСБ) Стефана Тибулеака, генеральным секретарем ВСБ – Андрея Спину, главой Службы государственной охраны и защиты – Василия Попу и так далее.
Создавалось впечатление, что новая президент Молдовы готовится к решающему бою с российскими агентами, ведь Майя Санду нанесла двойной удар по креатуре российских спецслужб в Молдове, сначала выиграв президентские выборы, а затем парламентские и разместив на ключевых постах в силовых структурах республики своих людей, но…
Но уже в августе Молдову посетил с официальным визитом заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, занимавшийся российской агентурой. А затем через Молдову свободно начали проезжать находящиеся в розыске в Украине и Азербайджане российские пропагандисты, например, Семен Пегов, который также обеспечивал контакты в Приднестровье с провокаторами, которые орудовали в Одесской области и Одессе.
Позиция страуса
Удивительно, но я был более чем уверен, что такая позиция властей Молдовы не убережет их от дестабилизации со стороны РФ.
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В итоге накануне отопительного сезона 2022 года Молдову начала изрядно шатать креатура Кремля, с которой за два года перспективная Майя так и не смогла справиться, имея все козыри в своих руках.
На этой неделе преследовательская группа RISE Moldova публикует объемный материал, полностью описывающий все ветви российской агентуры в Молдове и Приднестровье, а также их кураторов, продолжающих успешно работать в Республике Молдова. Но в этом расследовании расставили только больше точек над I, поскольку еще в 2020 году, накануне выборов президента страны, была аналогичная публикация, раскрывающая верхушку айсберга.
Окно возможностей закрылось
Вот и возникает вопрос: а что сделала Майя Санду за два года, чтобы российскую агентуру в Молдове, о которой широко известно даже в открытых источниках, минимизировать в возможностях дестабилизировать страну? С учетом того, насколько сейчас закрутился вихрь хаотизации Молдовы и насколько беспомощно выглядит Майя Санду в решении внутренних и внешних вопросов, можно сказать, что ничего. Два года потрачено впустую, а драгоценное время, когда можно было действовать решительно и бескомпромиссно, утрачено.
В последнем интервью Мая Санду заявила, что за дестабилизацией ситуации в Молдове стоят российские спецслужбы, раскрыв секрет Полишинеля. Невероятно! Но вопрос в другом: что дальше, Майя? Стояли, стоят и будут стоять. Возможно, самое время для более решительных действий, чем посредственная имитация активности?
Возможно, год назад этот вопрос нас в Украине беспокоил бы не столь глубоко, но сейчас стабильность в Молдове для нас очень важна. Важнее даже самой помощи от Молдовы, которую республика могла бы предоставить Украине. Но при нынешнем подходе нынешних властей Молдовы к решению проблематики российской агентуры не будет ни помощи, ни стабильности.
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