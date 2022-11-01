Украинские характерники

Главное управление разведки Минобороны Украины вчера заявило о подрыве в ночь с 30 на 31 октября двух боевых вертолетов Ка-52 в Пскове, но видео или фото с места событий не было. И вот сейчас российская пропаганда вынуждена признать – вертолеты уничтожены.

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Расстояние – 600 километров от Украины, но диверсанты прошли на территорию особо важной военной базы, незамеченными прошли на стоянку вертолетов, установили четыре взрывных устройства, то есть потратили некоторое время, установили таймер и также незаметно покинули территорию авиабазы. Российские спецслужбы не смогли их заметить.

Миссия выполнена

Кирилл Буданов, можно сказать, закрыл генштальт. Напомню, группа Буданова в 2016 году проникла в Крым с целью осуществить диверсию на базе полка вертолетов под Джанкоем, но группу разоблачила ФСБ, и она была вынуждена прорваться в Украину с боем, уничтожив командира российского спецназа.

Но прошло шесть лет, и ГУР все же уничтожил российские боевые вертолеты прямо на базе. Каждый вертолет Ка-52 стоит 16 миллионов долларов, но вопрос даже не в цене.

О главном Загнанный в угол трусливый карлик уже понял, что проиграл войну, и догадывается, кто его убьет.

У России нет технологических возможностей восстанавливать потери своей авиации, быстро восстановить такие потери россияне не смогут. Блестящий успех украинской разведки и болезненное поражение России.

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