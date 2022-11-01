Два вопроса №1

Первое – это оборона страны на фронте, обеспечение надежного тыла и победа над фашистской Россией. Второй – это послевоенное восстановление и компенсация ущерба, нанесенного ордой оккупантов нашей промышленной и гражданской инфраструктуре.

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В решении первого вопроса мы сильно продвинулись с начала войны за независимость. Налажено стабильное снабжение вооружений со стороны западных союзников, и оно увеличивается. ЕС, США и другие демократические страны помогают Украине покрыть недостаток бюджета. Армия шаг за шагом возвращает оккупированные территории.

В вопросе послевоенного восстановления мы пока находимся в самом начале пути. Сейчас главное – это определить источники компенсации нанесенного Украине ущерба и путей доступа к этим средствам. Основными ресурсами для этого могут стать финансирование со стороны Запада, средства, полученные от продажи конфискованных активов России, и репарации, которые должна получить Украина от "российской империи" после победы.

Западные страны уже обсуждают "План Маршалла" для Украины и, надеюсь, до конца года наработают необходимые решения по созданию соответствующей структуры, которая будет финансировать восстановление нашего государства. Я не сомневаюсь, что украинский парламент со своей стороны оперативно имплементирует все необходимые нормативные акты. Важно, что Запад понял, что восстановление Украины после войны нужно не только нам, но и ЕС с США. Ведь оно станет "двигателем" для разогрева их экономик и даст многомиллионные контракты промышленности этих стран.

Быстрой расплаты не будет

С конфискованными активами России ситуация несколько сложнее. Их реализация для получения средств, столь необходимых для упорядочения нашего государства, займет годы кропотливой юридической работы, судебных процессов и финальной их продажи. Средства же будут необходимы сразу после капитуляции фашистского режима Москвы. Они нужны уже сейчас.

Получение репараций напрямую связано с победой над фашистским режимом России. Новая "российская империя" никогда не признает поражение в этой войне. Исходя из того, как они молниеносно провели аннексию и записали в конституцию России Запорожье, Херсон и временно оккупированные территории Донбасса и Луганской области как российские субъекты, пути назад российские власти не видят. Единственный вариант, когда они признают поражение, это практически распад "российской империи". И этот вариант – уникальный шанс Украины получить должное по праву.

Естественные богатства столичной метрополии сосредоточены не в Московской и Ленинградской областях. Они находятся на территориях колоний, которые центр беспощадно эксплуатирует, возвращая крохи в региональные бюджеты в качестве дотации. И сейчас порабощенные национальные республики имеют исторический шанс восстановить свою независимость и получить доступ к своим недрам. Процесс активизации национально-освободительных движений регионов России уже начался. Теперь цивилизованный мир должен поддержать их для ускорения распада одной из последних мировых империй.

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Наследники страны-террориста

В процессе создания и легитимизации новых республик на территории Российской Федерации Украина и международное сообщество должны поставить основным условием признания их независимости на международной арене передачу экспортных операций под контроль мировых институтов.

Во-первых, это позволит избежать нецелевого использования этих средств, например, на военные цели и попыток передвинуть свои границы за счет соседей. Во-вторых, позволит сформировать из части этих поступлений Фонд восстановления Украины. Новые элиты независимых государств легко пойдут на этот шаг и даже безъядерный статус в обмен на признание легитимности своей власти.

За последние 10 лет доходы "российской империи" от торговли природными ресурсами составляли примерно 3 триллиона долларов. Если обязать государства, возникшие на обломках России, перечислять на восстановление Украины 10 – 15% экспортных доходов в течение 10 – 15 лет, то сумма будет составлять от 400 до 600 миллиардов долларов. То есть, львиную долю суммы 750 миллиардов долларов, которую украинский Кабмин считает достаточной для восстановления нашей страны.

И это – единственный гарантированный механизм получения репараций от "российской империи". Его нужно обсуждать и совершенствовать уже сейчас на всех площадках Украины, ЕС, США, международных организаций. Это должно быть совместное решение всех союзников антипутинской коалиции.

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