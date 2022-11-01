Не пересекавшиеся миры
Советуем Загнанный в угол трусливый карлик уже понял, что проиграл войну, и догадывается, кто его убьет
А только вот ни**я уже не получится делать вид, что ничего не случилось. Вот и приходится сейчас даже самым отбитым перекрашиваться в патриотов, постить флаги и писать на украинском.
Только так и не научились контролировать свое нутро. Как шкварчало, так и шкварчит на все украинское.
С*чие пасынки великой страны, которая дала вам все, что у вас есть. Лизоблюды империи. Прошло ваше время, малаховы. Как приехали когда-то сюда из России, так уезжайте. Не мучайте ни себя, ни нас своими рефлексиями.
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Что известно о скандале с Малаховой
- Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова написала гневный пост, в котором осудила украинцев, ненавидящих россиян.
- Она возмутилась тем, что многие люди ненавидят все население страны-агрессора, не разделяя его на гражданских и военных.
- Кроме того, Малахова добавила, что в России людям тоже плохо.
- Также актриса без объяснений написала, что украинцы якобы прикрываются украинским языком, патриотизмом и посттравматическим синдромом.
- Ее размышления вызвали большую волну возмущений в сети.
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