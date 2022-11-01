Світи, які не перетиналися
Радимо Загнаний у кут боягузливий карлик уже зрозумів, що програв війну, і здогадується, хто його вб'є
А тільки ось ні**я вже не вийде вдавати, що нічого не трапилося. От і доводиться зараз навіть найвідбитішим перефарбовуватися у патріотів, постити прапори і писати українською.
Тільки так і не навчилися контролювати своє нутро. Як шкварчало, так і шкварчить на все українське.
С*чі пасинки великої країни, яка дала вам все, що маєте. Лизоблюди імперії. Сплив ваш час, малахови. Як приїхали колись сюди з Росії, так їдьте. Не мучте ні себе, ні нас своїми рефлексіями.
Актуальне Поки Кремль бавиться у "вундерваффе", на фронт до "чмобіків" їдуть "зомбі-танки"
Що відомо про скандал з Малаховою
- Українська телеведуча та актриса Даша Малахова написала гнівний допис, у якому засудила українців, котрі ненавидять росіян.
- Вона обурилася тим, що багато людей ненавидять усе населення країни-агресора, не розділяючи його на цивільних та військових.
- Крім того, Малахова додала, що у Росії людям також погано.
- Також актриса без пояснень написала, що українці нібито прикриваються українською мовою, патріотизмом та наявністю посттравматичного синдрому.
- Її міркування викликали неабияку хвилю обурень у мережі.
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