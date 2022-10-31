Танкові потуги "другої армії світу"

Росіяни заявили про план за три роки модернізувати до 800 танків Т-62М на потужностях 103-го ремонтного заводу на Далекому Сході.

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І водночас орки "викотили" на чергові випробування щось схоже на "диво-танк" Т-14 "Армата", який замість дизельного двигуна отримав газотурбінний рушій.

У 2022 році "Уралвагонзавод" здав армії РФ лише одну партію в декілька одиниць модернізованих Т-80БВМ, хоча показник "мирного" 2021 року – до 170 модернізованих Т-72Б3 та до 50 модернізованих Т-80БВМ.

Але поки єдиний спосіб "виправити" цю проблему, яка є у росіян, – це прислати нікчему Мєдвєдєва з "інспекцією" на "Уралвагонзавод" та збільшити обсяги контрабанди пральних машинок, в яких може бути електроніка "подвійного" призначення.

Зате кремлівські пропагандони носяться з тим, що за 2022 рік армія РФ начебто отримала аж дві партії новітніх Т-90М "Прорив". Можливо, справа б йшла до того, що такими темпами танковий парк армії РФ повністю припинить своє існування. Але ні, тут Кремлю "на виручку" прийшов Лукашенко.

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Лукашенко на підхваті

На початку жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни почали ремонтувати свою пошкоджену техніку на потужностях білоруського оборонно-промислового комплексу. За минулий місяць, за даними з відкритих джерел, білоруси вивезли в сторону РФ залізницею до 100 танків Т-72. А наприкінці жовтня білоруський танкопром презентував власний "сон розуму" – Т-72БМ2 із "мангалом" та відром для "відволікання" Javelin. Зважаючи на схожість цієї білоруської поробки чи то до Т-72Б3, чи то до Т-80БВМ, схоже, що істинний замовник "виробу" – саме армія РФ.

У нас просто досі режим Лукашенка в Білорусі сприймають лише як посіпаку агресії Кремля, хоча час таку кваліфікацію міняти.

Так, до 2022 року режим Лукашенка був вкрай залежним від поставок енергоресурсів з РФ для виробництва пального та міндобрив як основи білоруського експорту. Але вторгнення в Україну та санкції Заходу зробили такий "політекономічний" розклад неактуальним.

Зате став актуальним інший "політекономічний" розклад – тепер Росія уже в чомусь залежить від вивозу снарядів з Білорусі, від "послуг" білоруського оборонно-промислового комплексу з ремонту пошкодженої техніки та навіть від виробників "білоруського текстилю", які зараз шиють "ватники" для "чмобіків".

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Другий Іран на кордоні

Схоже, в Кремлі саме так бачать ситуацію – підприємства російського оборонно-промислового комлексу й далі бавитимуться у "вундерваффе" з танками Т-90М чи Т-80БВМ, намагатимуться вокресити ту саму "Армату", а на периферії будуть "зомбі-танки" типів Т-62 (і Т-55 в перспективі). А от значну частину (якщо не всю потребу) в Т-72 перекривати допомагатиме режим Лукашенка.

Польські ресурси стверджують, що в Білорусі на зберіганні може стояти до 700 танків. The Military Balance 2021 пише, що на лише чотири механізовані бригади армія Білорусі має аж 531 танк Т-72. І схоже, що на цьому фоні Лукашенко сам вважає цілком можливим "поділитись" із росіянами частиною своїх танків.

У нас уже кваліфікують Іран як повноцінного учасника війни проти Україні на стороні РФ за фактом поставок "мопедів, що літають". Схоже, таку саму оцінку скоро доведеться дати Білорусі за фактом поставок Т-72 для армії РФ.

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