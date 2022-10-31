Як окупанти пропіарили ЗСУ

Показово, що в спробі продемонструвати те, що вони щось та й можуть, росіяни показали, що насправді вони можуть значно менше, ніж їм здається. Так, є прильоти. Так, є руйнування. Але набагато менше, ніж могло би бути.

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І в той час, як росіяни продовжать рефлексувати на свої ракети, ефективність яких стає з кожним разом дедалі меншою, Україна покращуватиме свою ППО, підвищуючи її ефективність, у тому числі й за рахунок таких обстрілів.

Думаю, всі помітили, що сьогодні окупанти намагалися прорвати наше ППО масованим нальотом. І в цілому, аналізуючи цифри та наслідки, особливо з урахуванням того, які б вони могли би бути, якщо прорив вдався, можу сказати одне – дякую ЗСУ!

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