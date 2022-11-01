Два питання №1

Перше – це оборона країни на фронті, забезпечення надійного тилу та перемога над фашистською Росією. Другий – це повоєнне відновлення та компенсація збитків, завданих ордою окупантів нашій промисловій та цивільній інфраструктурі.

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У вирішенні першого питання ми сильно просунулися з початку війни за незалежність. Налагоджено стабільне постачання озброєнь з боку західних союзників, і воно збільшується. ЄС, США та інші демократичні країни допомагають Україні покрити дефіцит бюджету. Армія крок за кроком повертає окуповані території.

У питанні ж післявоєнного відновлення ми поки що перебуваємо на самому початку шляху. Зараз головне – це визначити джерела компенсації завданих Україні збитків та шляхів доступу до цих коштів. Наразі основними ресурсами для цього можуть стати фінансування з боку Заходу, кошти, отримані від продажу конфіскованих активів Росії, та репарації, які має отримати Україна від "російської імперії" після перемоги.

Західні країни вже обговорюють "План Маршалла" для України і, сподіваюся, до кінця року напрацюють необхідні рішення щодо створення відповідної структури, яка фінансуватиме відновлення нашої держави. Я не сумніваюся, що український парламент, зі свого боку, оперативно імплементує всі необхідні нормативні акти. Важливо те, що Захід зрозумів, що відновлення України після війни потрібно не лише нам, а й ЄС зі США. Адже воно стане "двигуном" для розігріву їхніх економік та дасть багатомільйонні контракти промисловості цих країн.

Швидкої розплати не буде

З конфіскованими активами Росії ситуація дещо складніша. Їх реалізація для отримання коштів, так необхідних для упорядкування нашої держави, займе роки копіткої юридичної роботи, судових процесів та фінального їх продажу. А кошти будуть необхідні одразу після капітуляції фашистського режиму Москви. Вони потрібні вже зараз.

Отримання репарацій безпосередньо пов'язане з перемогою над фашистським режимом Росії. Нова "російська імперія" ніколи не визнає поразки у цій війні. Виходячи з того, як вони блискавично провели анексію і записали в конституцію Росії Запоріжжя, Херсон і тимчасово окуповані території Донеччини і Луганщини як російські суб'єкти, шляху назад російська влада не бачить. Єдиний варіант, коли вони визнають поразку, це фактично розпад "російської імперії". І цей варіант – унікальний шанс України отримати належне по праву.

Природні багатства московської метрополії зосереджені не в Московській і Ленінградській областях. Вони розташовані на територіях колоній, які центр нещадно експлуатує, повертаючи крихти до регіональних бюджетів як дотації. І зараз поневолені національні республіки мають історичний шанс відновити свою незалежність і отримати доступ до своїх надр. Процес активізації національно-визвольних рухів регіонів Росії вже розпочався. Тепер цивілізований світ має підтримати їх для прискорення розпаду однієї з останніх світових імперій.

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Спадкоємці країни-терориста

У процесі створення та легітимізації нових республік на території Російської Федерації Україна та міжнародне співтовариство повинні поставити основною умовою визнання їх незалежності на міжнародній арені передачу експортних операцій під контроль світових інститутів.

По-перше, це дозволить уникнути нецільового використання цих коштів, наприклад, на військові цілі, та спроб пересунути свої кордони за рахунок сусідів. По-друге, дасть змогу сформувати з частини цих надходжень Фонд відновлення України. Нові еліти незалежних держав легко підуть на цей крок і навіть на без'ядерний статус в обмін на визнання легітимності своєї влади.

За останні 10 років доходи "російської імперії" від торгівлі природними ресурсами становили приблизно 3 трильйонів доларів. Якщо зобов'язати держави, що виникли на уламках Росії, перераховувати на відновлення України 10 – 15% експортних доходів протягом 10 – 15 років, то сума становитиме від 400 до 600 мільярдів доларів. Тобто левову частку суми 750 мільярдів доларів, яку український Кабмін вважає достатньою для відновлення нашої країни.

І це – єдиний гарантований механізм здобуття репарацій від "російської імперії". Його треба обговорювати та вдосконалювати вже зараз на всіх майданчиках: України, ЄС, США, міжнародних організацій. Це має бути спільне рішення всіх союзників антипутинської коаліції.

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