Про це написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть ще більше підтримувати Україну.
До теми 5 держав ЄС пропонують синхронізувати санкції проти Білорусі і Росії, – ЗМІ
"Вестимуть роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", – повідомив Рінкевичс.
Газова пастка Росії для ЄС
За даними Kiel Institute, з 24 лютого Євросоюз купив російських нафти та газу на 100 мільярдів євро. Наразі обсяги імпорту скоротилися, але все одно сягають 260 мільйонів доларів на день. Водночас з початку повномасштабного вторгнення до 3 жовтня ЄС та країни-члени окремо надали Україні підтримку на суму 29,2 мільярда євро.
Хоч Кремль на 60% скоротив постачання енергоносіїв до ЄС, але доходи у порівнянні з 2021 роком впав лише на 30%.
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Санкції проти Росії: останні новини
- В олімпійському комітеті Естонії пропонують не повертати росіян та білорусів до світового спорту. Це пов'язано з тим, що на Генеральній асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів з 18 по 21 жовтня у Сеулі будуть присутні представники Росії та Білорусі.
- США заявили, що всі компанії, які підтримують ВПК Росії, отримають жорсткі санкції.
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