Про це написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть ще більше підтримувати Україну.

До теми 5 держав ЄС пропонують синхронізувати санкції проти Білорусі і Росії, – ЗМІ

"Вестимуть роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", – повідомив Рінкевичс.

Газова пастка Росії для ЄС

За даними Kiel Institute, з 24 лютого Євросоюз купив російських нафти та газу на 100 мільярдів євро. Наразі обсяги імпорту скоротилися, але все одно сягають 260 мільйонів доларів на день. Водночас з початку повномасштабного вторгнення до 3 жовтня ЄС та країни-члени окремо надали Україні підтримку на суму 29,2 мільярда євро.

Хоч Кремль на 60% скоротив постачання енергоносіїв до ЄС, але доходи у порівнянні з 2021 роком впав лише на 30%.

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