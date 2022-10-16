Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что министры иностранных дел стран ЕС будут призывать еще больше поддерживать Украину.

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"Ведут работу над девятым пакетом санкций против России, а также механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и создания специального трибунала за преступления, совершенные Россией", – сообщил Ринкевичс.

Газовая ловушка России для ЕС

По данным Kiel Institute, с 24 февраля Евросоюз купил российской нефти и газа на 100 миллиардов евро. В настоящее время объемы импорта сократились, но все равно достигают 260 миллионов долларов в день. В то же время, с начала полномасштабного вторжения до 3 октября ЕС и страны-члены отдельно предоставили Украине поддержку на сумму 29,2 миллиарда евро.

Хотя Кремль на 60% сократил поставки энергоносителей в ЕС, но доходы по сравнению с 2021 годом упали лишь на 30%.

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