Особый премьер

Во-первых, человек, являющийся самым молодым премьер-министром Британии за последние 200 лет. В свои 42 он возглавляет правительство Великобритании.

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Во-вторых, человек с интересным профессиональным прошлым, человек, занимавшийся руководством различными фондами (инвестиционными, хедж-фондами), который имеет достаточно сейрозное состояние как для британской политики, так и в принципе для британского общества. Человек, очень любящий моду, дорогую качественную одежду. Человек, имеющий жену-индуску.

Интересно также то, что Сунак был довольно новым игроком в британской политике, впервые придя в парламент в 2015 году. Был абсолютно второстепенным депутатом, который там занимал последние ряды на скамейках парламента со стороны консерваторов и не демонстрировал каких-либо умений и сверхнавыков сначала. Он фактически получил свой первый шанс для захода на большой уровень именно в правительстве Джонсона. Правда, перед этим Тереза Мэй взяла его на должность (ну, такую, второстепенную достаточно) – junior ministеr называют в Британии.

Но фактически Джонсон дал Сунаку шанс в большой политике и привел его туда, назначив министром, дав ему достаточно серьезную должность. В то же время именно Сунак и предал Джонсона, покинув пост министра финансов. И он фактически стал одним из инициаторов и главных действующих лиц в отставке Джонсона. Поскольку уход министра финансов в Британии – это признак разлома внутри партии и признак того, что команда премьера не согласна с премьером и не готова с ним работать.

И Джонсон об этом сам говорил, поэтому здесь есть простор для того, чтобы задуматься, но в то же время понятно – это политическая жизнь.

Звезды сошлись

Кроме этого Сунак интересен тем, что в период пандемии, в период коронавируса он не смог как-то серьезно повлиять на экономический кризис в Британии. Он давал множество разнообразных инициатив – и по поводу ваучеров на питание для людей в ресторанах, чтобы оживить экономику, и огромные вливания дополнительных средств в финансовую систему. Это был большой вызов для него, с которым он справился, скажем, на троечку из пяти.

На самом деле Сунак стал премьером из-за того, что имеет политическую чуйку, ощущение момента. А, во-вторых, произошло очень успешное и удачное для него стечение событий и разных факторов. Отставка Джонсона, после чего он действительно пытался выиграть, однако не удалось – выиграла Лиз Трасс. Но очень быстрая отставка Лиз Трасс фактически сделала его единственным реальным претендентом на этот пост.

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Прогноз для Украины

Что касается Украины, у меня мнение однозначное: все, по меньшей мере, останется на том же уровне, как и было во времена Джонсона. И ключевой причиной для этого является то, что на главных должностях в правительстве Сунак оставил тех же людей, которые были назначены: Бена Уоллеса, министра обороны во времена Джонсона, во времена Трасс глава МИД Джеймс Клеверли был объявлен. Он здесь ничего не менял. И в этом как раз проявляется преемственность политики в Британии, преемственность и единство в вопросах кадровой политики среди консерваторов.

То есть они приверженцы идеи, что на переправе коней лучше не менять (что касается общего политического направления). Сунак отдан этой традиции, поэтому министры, которые отвечали за украинское направление и поддерживали Украину, сохранили свои должности. Они остаются работать. Это одновременно для нас позитив и понимание того, что какие-то предпосылки для этого сильного качественного сотрудничества – они есть.

Другой момент – это то, что первый звонок зарубежному лидеру Сунака состоялся именно к Зеленскому. Очень символический шаг, он демонстрирует, что Британия остается с Украиной, что мы – важная часть международной политики и стратегии Британии.

В условиях стремления к такому глобальному лидерству британцев и лидерству в Центрально-Восточной Европе, однозначно Сунак будет оставлять в фокусе внимания Украину, Польшу и, возможно, другие страны. Поэтому здесь никуда не деться.

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Своя рубашка ближе к телу

Но ключевой вызов для Сунака, из-за чего он и получил свою должность, – это глубокий политический и экономический кризис, который сейчас есть в Британии. И именно возложенные на него обязанности – выводить свое государство из кризиса. Я уверен, что львиная доля внимания, усилий, времени Сунака будут действительно направлены именно на то, чтобы помочь своему обществу и вывести его из кризиса. Все остальные вопросы становятся второстепенными, но по второстепенным мы, скажем так, главные. Вот такой глобальный вывод.

Единственное, видимо, что Сунака не беспокоит сегодня в вопросе внутренней политики своей, – это то, что выборы не скоро. Выборы – в январе 2025 года должны быть, поэтому у него есть запас времени для того, чтобы справиться с ситуацией внутри страны и извне. Потому что даже в условиях, при которых Сунак довел бы все до глянца внутри своего государства, но при этом забыл о международной политике и ослабли позиции Британии, я уверен, что британцы не очень обрадовались бы.

Вот именно потому, что Сунак такой неоднозначный, очень яркий и интересный политик, для него будет делом жизни остаться в истории и быть не просто первым за 200 лет премьер-министром в 42, не быть первым "цветным" министром в истории Британии, а быть еще и тем министром, который глобально усилил позиции своего государства как внутри, так и за пределами. Поэтому с верой в лучшее, конечно.

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