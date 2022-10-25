Вчера он был избран на эту должность лидером Консервативной партии.

Внимание Миллионер не из трущоб и российские деньги: кто такой Риши Сунак и что будет с поддержкой Украины

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля в Букингемском дворце,

– говорится в сообщении.

Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство. Он отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью.

Чарльз III официально назначил Риши Сунака премьер-министром / Фото Sky News

Новому премьеру поручено создать новое правительство / Фото Sky News

Обратите внимание! Риши Сунак стал третьим премьером страны на протяжении 2022 года.

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Отметим, что Сунак является самым молодым (ему 42 года) премьер-министром Великобритании за последние два века. Тогда как Чарльз III стал самым старшим королем среди других британских монархов.

Официальное подтверждение из Букингемского дворца, что Сунак является премьер-министром / Фото Sky News

Позиция нового премьера Британии по войне

Риши Сунак последовательно выражает поддержку Украине и подчеркивает важность сохранения курса Бориса Джонсона в вопросах противодействия России.

На прошлых внутрипартийных гонках летом Сунак дал несколько интервью где подчеркнул, что при его премьерстве поддержка Украины будет только увеличиваться.

В интервью изданию The Sun в июле 2022 года, Сунак пообещал президенту Владимиру Зеленскому и украинцам оказывать дальнейшую поддержку в борьбе против российской агрессии.

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