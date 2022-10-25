Вчера он был избран на эту должность лидером Консервативной партии.
Внимание Миллионер не из трущоб и российские деньги: кто такой Риши Сунак и что будет с поддержкой Украины
Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля в Букингемском дворце,
– говорится в сообщении.
Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство. Он отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью.
Чарльз III официально назначил Риши Сунака премьер-министром / Фото Sky News
Новому премьеру поручено создать новое правительство / Фото Sky News
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Отметим, что Сунак является самым молодым (ему 42 года) премьер-министром Великобритании за последние два века. Тогда как Чарльз III стал самым старшим королем среди других британских монархов.
Официальное подтверждение из Букингемского дворца, что Сунак является премьер-министром / Фото Sky News
Позиция нового премьера Британии по войне
- Риши Сунак последовательно выражает поддержку Украине и подчеркивает важность сохранения курса Бориса Джонсона в вопросах противодействия России.
- На прошлых внутрипартийных гонках летом Сунак дал несколько интервью где подчеркнул, что при его премьерстве поддержка Украины будет только увеличиваться.
- В интервью изданию The Sun в июле 2022 года, Сунак пообещал президенту Владимиру Зеленскому и украинцам оказывать дальнейшую поддержку в борьбе против российской агрессии.
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