Учора він був обраним на цю посаду лідером Консервативної партії.

Увага Мільйонер не з нетрів і російські гроші: хто такий Ріші Сунак і що буде з підтримкою України

Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля в Букінгемському палаці,

– йдеться у повідомленні.

Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд. Він вирушив на Даунінг-стріт, щоб виступити з промовою.



Чарльз ІІІ офіційно призначив Ріші Сунака прем'єр-міністром / Фото Sky News



Новому прем'єру доручено створити новий уряд / Фото Sky News

Зверніть увагу! Ріші Сунак став третім прем'єром країни упродовж 2022 року.

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Зауважимо, що Сунак є наймолодшим (йому 42 роки) прем'єр-міністром Великої Британії за останні два століття. Тоді як Чарльз ІІІ став королем у найстаршому серед інших британських монархів віці.



Офіційне підтвердження з Букінгемського палацу, що Сунак є прем'єр-міністром / Фото Sky News

Позиція нового прем'єра Британії щодо війни

Ріші Сунак послідовно висловлює підтримку Україні та наголошує на важливості збереження курсу Бориса Джонсона у питаннях протидії Росії.

На минулих внутрішньопартійних перегонах влітку Сунак дав кілька інтерв'ю де наголосив, що за його прем'єрства підтримка України буде лише збільшуватися.

В інтерв'ю виданню The Sun у липні 2022 року, Сунак пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та українцям надавати подальшу підтримку у боротьбі проти російської агресії.

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