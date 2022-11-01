Заметим, что чешская министр обороны Яна Чернохова "потроллила" Путина. Она привезла с собой в Украину "подарок" для диктатора и передала его украинскому министру обороны.
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Какой "подарок" Яна Чернохова подготовила Путину
31 октября в своем Twitter министр обороны Чехии поделилась фотографиями со встречи с Алексеем Резниковым. Яна Чернохова отметила, что привезла с собой особую вещь – "подарок для Путина".
"Подарок для Путина" от министра обороны Чехии / Фото Яны Черноховой
Министр передала его на хранение Алексею Резникову и выразила свою четкую и безоговорочную поддержку Украине. Напомним, что "подарком" оказалась та же футболка с красноречивой надписью, которую Яна Чернохова одевала в день рождения российского диктатора 7 октября.
Подарок для чешской министра от Алексея Резникова / Фото Яны Черноховой
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О чем договаривались министры обороны Чехии и Украины
На встрече Яна Чернохова и Алексей Резников говорили о ситуации на фронте. Кроме того, договорились о поставках оружия для Украины и побеседовали о расширении проектов в сфере ПВО.
Встреча министров обороны Чехии и Украины / Фото Алексей Резников
Об этом сообщил министр обороны Украины. Яна Чернохова отметила, что Чехия присоединится к послевоенному восстановлению Украины.
Министр обороны Чехии выразила свою поддержку Украине / Фото Яны Черноховой
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Поддержка от Чехии: актуальные новости
- Недавно Чехия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Яна Чернохова объяснила, что не может пока рассказать, какое вооружение удастся передать Украине в новом пакете, однако подчеркнула, что Чехия регулярно поддерживает украинцев не только словом, но и делом.
- Следует отметить, что Чехия – первая страна, где простые граждане собрали самостоятельно средства и купили для ВСУ модернизированный танк. Активистам удалось собрать 1,3 миллиона долларов за один месяц.
- Интересно, что ночью 27 октября в Праге на здании Министерства внутренних дел разместили эксцентричную артинсталляцию. На ней изображен Путин, лежащий в трупном мешке, а между ним развеваются флаги Чехии и Украины.
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