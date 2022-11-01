Как настоящая террористка РФ кичится "актами возмездия", настаивая на их законности и справедливости. Однако есть один нюанс.

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"Сами напросились" не работает в международном гуманитарном праве

В отличие от любви, международное гуманитарное право строится на принципе невзаимности. Он заключается в том, что даже нарушение противником обычных или договорных норм не наделяет другую сторону правом совершить такое же нарушение. Последнее будет наказано в соответствии с правом международной ответственности.

Кроме того, абсолютно запрещены в международном гуманитарном праве репрессалии против гражданского населения и гражданских объектов, а также той инфраструктуры, которая используется для защиты гражданского населения и обеспечения потребностей для его выживания, которыми, среди прочего, является тепло, свет, водоснабжение. Поэтому массированные невыборочные ракетные обстрелы РФ, которые государство-агрессор позиционирует как месть и жертвами которых становятся гражданское население и гражданские объекты, являются военными преступлениями.

"Акты возмездия" как элемент войны дикарей

Именно так упоминаются действия, направленные на месть, в источнике международного гуманитарного права – Кодексе Либера. Закономерно, что когда одна из сторон в конфликте противостоит армии, а другая имеет возможность воевать только с гражданским населением, нельзя говорить о каком-либо соответствии букве и духу международного гуманитарного права.

Регулярные массированные удары по городам и селам Украины имеют целью запугать население, сломить сопротивление, создать условия, которые будут медленно приводить к истреблению украинской нации. Такие действия создают право на контрмеры для Украины.

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Короткий гайд по международному гуманитарному праву

Если с какого-либо объекта на территории Украины или за ее пределами летит российское (белорусское, иранское, любое другое) оружие или его элемент или объект применяется для получения противником военного превосходства, например, как транспортная артерия, – такой объект является легитимной военной целью для Вооруженных Сил Украины: Крымский мост, фрегат "Адмирал Макаров", крейсер "Москва", военный склад в Белгороде или в Курске и так далее. Поражение или ликвидация такого объекта с соблюдением принципов пропорциональности и гуманности законны и не создают для России права на ответные меры.

Если с какого-либо объекта с территории Украины или за ее пределами летит российское (белорусское, иранское, любое другое) оружие или его элемент по гражданскому объекту, гражданскому населению, объекту критической для выживания инфраструктуры – это военное преступление, которое влечет индивидуальную уголовную ответственность, международную ответственность государства и предоставляет Украине право на контрмеры.

Контрмеры в международном гуманитарном праве

Контрмеры в международном гуманитарном праве также называют реторсиями. Последние законны только в случае выполнения следующих условий:

Они совершены в ответ на предварительное нападение. Они пропорциональны этому нападению. Они ориентированы только на комбатантов и военные цели.

Реторсии налагают на военное командование обязанность принять меры, предусмотренные международным правом относительно средств и методов ведения войны, в случае несоблюдения которого наступает индивидуальная уголовная ответственность.

Контрмеры в международном гуманитарном праве прекращают совершение нарушений. Любые действия, направленные на "предупредительный удар" или "акт возмездия", не являются реторсиями, поэтому незаконны.

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Поражение критической инфраструктуры как "сами напросились" за Крымский мост и Черноморский флот

Широкомасштабные нападения на объекты критической инфраструктуры Украины, как "месть" старого деда, – противоречат что здравому смыслу, что международному гуманитарному праву.

Совершенные с использованием невысокоточного оружия, которое не позволяет обеспечить соответствие принципам гуманности и пропорциональности, против жизненно важных , прежде всего для гражданского населения целей, они были бы противоправными, даже если бы имели место после нарушений международного гуманитарного права со стороны Украины, ведь идут вразрез с требованиями к реторсиям.

В случае, когда ВСУ легитимно поражают военные цели, а Россия отвечает ударами по объектам двойного назначения, а также гражданским объектам, такие деяния, с учетом предварительных соображений, являются военными преступлениями.

Почему ВСУ можно и на Москву, а РФ – только за "Москвой"

Российская агрессия и международный вооруженный конфликт, обусловленный ею, дает Украине право не только пассивно защищать собственную территорию, но и уничтожать военные цели как на территории РФ, так и на территории любого другого государства, если такие объекты используются противником для получения преимущества. С соблюдением норм международного гуманитарного права подобные деяния не будут нарушениями.

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К тому же, в случае ликвидации вражеских военных объектов на территории государства-агрессора, Украина только будет реализовывать свое право на индивидуальную самооборону, предусмотренную нормами права международной безопасности.

Россия и ее высшие должностные лица понесут ответственность как за агрессию, так и за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Как растрощенная "Москва", агрессор уйдет под воду без всякой способности придумывать и реализовывать "акты возмездия" в будущем.

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