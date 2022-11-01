Як справжня терористка РФ хизується "актами відплати", наполягаючи на їхній законності та справедливості. Однак, є один нюанс.

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"Самі напросилися" не працює в міжнародному гуманітарному праві

На відміну від кохання, міжнародне гуманітарне право будується на принципі невзаємності. Він полягає у тому, що навіть порушення противником звичаєвих або договірних норм не наділяє іншу сторону правом вчинити таке ж саме порушення. Останнє буде покаране згідно з правом міжнародної відповідальності.

Окрім того, абсолютно забороненими в міжнародному гуманітарному праві є репресалії проти цивільного населення та цивільних об'єктів, а також тієї інфраструктури, що використовується для захисту цивільного населення й забезпечення потреб для його виживання, якими, з-поміж іншого, є тепло, світло, водопостачання. Тож масовані невибіркові ракетні обстріли РФ, які держава-агресорка позиціонує як помсту й жертвами яких стають цивільне населення та цивільні об'єкти, є воєнними злочинами.

"Акти відплати" як елемент війни дикунів

Саме так згадуються діяння, спрямовані на помсту, в джерелі міжнародного гуманітарного права – Кодексі Лібера. Закономірно, що коли одна зі сторін у конфлікті протистоїть армії, а інша має спроможність воювати лише з цивільним населенням, не можна говорити про будь-яку відповідність букві й духу міжнародного гуманітарного права.

Регулярні масовані удари по містам і селам України мають на меті залякати населення, зламати опір, створити умови, що повільно призводитимуть до винищення української нації. Такі дії створюють право на контрзаходи для України.

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Короткий гайд у міжнародне гуманітарне право

Якщо з якогось об'єкта на території України або поза її межами летить російська (білоруська, іранська, будь-яка інша) зброя чи її елемент або об'єкт застосовується для здобуття супротивником військової переваги, наприклад, як транспортна артерія, – такий об'єкт є легітимною військовою ціллю для Збройних Сил України: Кримський міст, фрегат "Адмірал Макаров", крейсер "Москва", військовий склад у Бєлгороді чи в Курську тощо. Ураження або ліквідація такого об'єкта з дотриманням принципів пропорційності та гуманності є законними і не створюють для Росії право на заходи у відповідь.

Якщо з якогось об'єкта з території України або поза її межами летить російська (білоруська, іранська, будь-яка інша) зброя чи її елемент по цивільному об'єкту, цивільному населенню, об'єкту критичної для виживання інфраструктури – це воєнний злочин, який тягне за собою індивідуальну кримінальну відповідальність, міжнародну відповідальність держави та надає Україні право на контрзаходи.

Контрзаходи в міжнародному гуманітарному праві

Контрзаходи в міжнародному гуманітарному праві також називають реторсіями. Останні є законними лише у випадку виконання таких умов:

Вони здійснені у відповідь на попередній напад. Вони пропорційні цьому нападу. Вони спрямовані лише на комбатантів і військові цілі.

Реторсії накладають на військове командування обов'язок вжити запобіжних заходів, передбачених міжнародним правом щодо засобів та методів ведення війни, у випадку недотримання якого настає індивідуальна кримінальна відповідальність.

Контрзаходи в міжнародному гуманітарному праві мають на меті припинити вчинення порушень. Будь-які дії, спрямовані на "попереджувальний удар" чи "акт відплати", не є реторсіями, тому незаконні.

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Ураження критичної інфраструктури як "самі напросилися" за Кримський міст та Чорноморський флот

Широкомасштабні напади на об'єкти критичної інфраструктури України, як "помста" старого діда, – суперечать що здоровому глузду, що міжнародному гуманітарному праву.

Вчинені з використанням невисокоточної зброї, яка не дозволяє забезпечити відповідність принципам гуманності та пропорційності, проти життєво важливих , передусім для цивільного населення, цілей, вони були би протиправними, навіть якби мали місце після порушень міжнародного гуманітарного права з боку України, адже йдуть врозріз з вимогами до реторсій.

У випадку, коли ЗСУ легітимно вражають військові цілі, а Росія відповідає ударами по об'єктах подвійного призначення, а також цивільним об'єктах, такі діяння, з урахуванням попередніх міркувань, є воєнними злочинами.

Чому ЗСУ можна й на Москву, РФ – лише за "Москвою"

Російська агресія та міжнародний збройний конфлікт, зумовлений нею, надає Україні право не лише пасивно захищати власну територію, але й знищувати військові цілі як на території РФ, так і на території будь-якої іншої держави, якщо такі об'єкти використовуються супротивником для здобуття переваги. З дотриманням норм міжнародного гуманітарного права подібні діяння не будуть порушеннями.

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До того ж, у випадку ліквідації ворожих військових об'єктів на території держави-агресорки Україна лише буде реалізовувати своє право на індивідуальну самооборону, передбачену нормами права міжнародної безпеки.

Росія та її вищі посадові особи понесуть відповідальність як за агресію, так і за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Як потрощена "Москва", агресорка піде під воду без будь-якої спроможності вигадувати й реалізовувати "акти відплати" в майбутньому.

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