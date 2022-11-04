Громадянин Молдови вирішив порушити закон через свою кохану з України. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Зверніть увагу Перебував у базі Інтерполу: на Сумщині затримали громадянина Молдови

Як чоловік на гумовому човні переплив Дністер

36-річний громадянин Молдови на гумовому надувному човні переплив річку Дністер з Молдови в Україну, аби побачитися з коханою. Про серйозність намірів залицяльника свідчило те, що він, не зважаючи на ризикований план, подолав небезпечну водну перешкоду уночі та ще й без весел.

Проте необачна подорож завершилася на українському березі річки, де чоловіка чекала не його кохана, а прикордонний наряд.

Іноземець розповів, що під час останнього візиту в Україну він порушив правила перебування, за що його притягнули до адміністративної відповідальності. Як з’ясувалося, призначений штраф він не сплатив, крім того, йому заборонили в’їзд в Україну до 2027 року. Через це чоловік вирішив перетнути кордон у незаконний спосіб.

Тепер чоловікові також доведеться відповідати за статтею про незаконне перетинання державного кордону України.



Чоловік на гумовому човні переплив Дністер / фото ДПСУ



Чоловіка затримали / фото ДПСУ



Громадянину Молдови "світить" стаття / фото ДПСУ

Після хмільної вечірки молдаванин опинився в Україні

У серпні на околиці села Цекинівка, що на Вінниччині, затримали чоловіка, який порушив кордон на Дністрі. Затриманий переплив Дністер з Молдови в Україну на ділянці, де ширина річки сягає більш як 100 метрів, а глибина до 3-х.

Так, плавцем виявився 27-річний громадянин Молдови. За словами чоловіка, він з друзями протягом ночі відпочивав на березі Дністра, а вранці під час купання пристав не до того берега. У підсумку йому заборонили в'​їзд в Україну на 5 років.