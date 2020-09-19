Прикордонники Сумського загону затримали громадянина Молдови у пункті пропуску "Бачівськ". Він перебував у міжнародному розшуку з 2013 року.

Під час перевірки громадянина спрацювала Міжнародна база даних Інтерполу. Про це повідомили на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України.

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Прикордонники вжили усіх необхідних заходів для затримання особи. Після проведення процесуальних дій 51-річного чоловіка в установленому порядку передали компетентним правоохоронним органам.

У повідомленні зазначили, що згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин перебуває в міжнародному розшуку і підлягає арешту. Зокрема, подальшій екстрадиції в Молдову для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у скоєнні злочинів, що передбачені статтями Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Підозра стосується умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, іншої тяжкої шкоди та хуліганства.