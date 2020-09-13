У Черкаській області прикордонники затримали пілота та вилучили у нього надлегкий літак Zenith. Зловмисник порушував кордон з Румунією, перевозячи туди тютюнові вироби

На Черкащині затримали "повітряного контрабандиста"

Прикордонники 12 вересня виявили літак Zenith та затримали пілота-контрабандиста, повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Літак був без бортового номера та порушував кордон з Румунією у межах Чернівецької області. Пілот займався тютюновою контрабандою.

Охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, з якого "повітряний контрабандист" здійснював незаконні польоти.

Чоловіка затримали на Черкащині, у селі Хлистунівка. Він повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази літав у Румунію, перевозячи туди тютюн.

Що кажуть прикордонники

Протиправну діяльність пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора та приладів для нічного спостереження.

У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею про порушення правил міжнародних польотів. Наразі тривають слідчі дії.



На Черкащині затримали пілота-контрабандиста / Фото ДПСУ



Зловмисник незаконно літав у Румунію з тютюном / Фото ДПСУ



Чоловіка затримали, літак конфіскували / Фото ДПСУ

Зверніть увагу! Раніше прикордонники завадили вивезенню до Угорщини понад 110 кілограмів бурштину. Зловмисники заховали його під колесом автобуса.