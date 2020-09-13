Літав у Румунію з тютюном: на Черкащині затримали пілота-контрабандиста – фото
У Черкаській області прикордонники затримали пілота та вилучили у нього надлегкий літак Zenith. Зловмисник порушував кордон з Румунією, перевозячи туди тютюнові вироби
На Черкащині затримали "повітряного контрабандиста"
Прикордонники 12 вересня виявили літак Zenith та затримали пілота-контрабандиста, повідомляє пресслужба ДПСУ.
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Літак був без бортового номера та порушував кордон з Румунією у межах Чернівецької області. Пілот займався тютюновою контрабандою.
Охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, з якого "повітряний контрабандист" здійснював незаконні польоти.
Чоловіка затримали на Черкащині, у селі Хлистунівка. Він повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази літав у Румунію, перевозячи туди тютюн.
Що кажуть прикордонники
Протиправну діяльність пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора та приладів для нічного спостереження.
У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею про порушення правил міжнародних польотів. Наразі тривають слідчі дії.
На Черкащині затримали пілота-контрабандиста / Фото ДПСУ
Зловмисник незаконно літав у Румунію з тютюном / Фото ДПСУ