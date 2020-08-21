Прикордонники завадили вивезенню до Угорщини понад 110 кілограмів бурштину. Зловмисники заховали його під колесом автобуса.

Інцидент трапився у пункті пропуску "Тиса", повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. Читайте також У Рівному обшукали СТО: знайшли зброю, бурштин і крадений автомобіль – фото знахідок Автобус здійснював нерегулярні перевезення. Прикордонники вирішили його оглянути й помітили сховок. У ньому помістилось 15 мішків бурштину різних фракцій вагою 111 кілограмів,

– йдеться у повідомленні. Наразі контрабанду оглядають та встановлюють її точну вагу. За фактом до поліції Закарпаття скерували повідомлення про вчинення злочину. До Угорщини автобусом хотіли вивезти 15 мішків бурштину / Фото Держприкордонслужби Прикордонники вилучили понад 110 кілограмів контрабанди бурштину: відео Зверніть увагу Як в Україні незаконно видобувають бурштин: видовищне відео Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо Через таку незаконну діяльність Україна втрачає десятки мільярдів гривень.

Незаконний видобуток бурштину в Україні почався ще на початку 90-их років. Однак піку незаконна діяльність досягла після 2014 року.

Найбільше бурштин видобувають у Волинській, Житомирській та Рівненській областях.