До Угорщини автобусом хотіли вивезти 15 мішків бурштину: фото, відео контрабанди
Прикордонники завадили вивезенню до Угорщини понад 110 кілограмів бурштину. Зловмисники заховали його під колесом автобуса.
Інцидент трапився у пункті пропуску "Тиса", повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Автобус здійснював нерегулярні перевезення. Прикордонники вирішили його оглянути й помітили сховок.
У ньому помістилось 15 мішків бурштину різних фракцій вагою 111 кілограмів,
– йдеться у повідомленні.
Наразі контрабанду оглядають та встановлюють її точну вагу.
За фактом до поліції Закарпаття скерували повідомлення про вчинення злочину.
До Угорщини автобусом хотіли вивезти 15 мішків бурштину / Фото Держприкордонслужби
Прикордонники вилучили понад 110 кілограмів контрабанди бурштину: відео
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Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо
- Через таку незаконну діяльність Україна втрачає десятки мільярдів гривень.
- Незаконний видобуток бурштину в Україні почався ще на початку 90-их років. Однак піку незаконна діяльність досягла після 2014 року.
- Найбільше бурштин видобувають у Волинській, Житомирській та Рівненській областях.