У Рівному поліцейські 17 червня обшукали автосервіс місцевого жителя. У гаражному боксі СТО виявили гранатомет, гранати, бурштин та автомобіль Range Rover, який перебуває у розшуку.

Слідчі провели 17 червня санкціонований обшук на автосервісі 53-річного жителя Рівного, повідомляє пресслужба поліції.

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У гаражному боксі СТО, що на вулиці Будівельників, на поліцейських чекали цікаві знахідки.

Що знайшла поліція

реактивний протитанковий гранатомет ;

; три гранати (РГО, Ф-1 та РГД-5);

(РГО, Ф-1 та РГД-5); два запали , один дистанційний запал;

, один дистанційний запал; п’ять поліетиленових пакетів з камінням бурштину -сирцю загальною вагою 24 кілограми;

-сирцю загальною вагою 24 кілограми; позашляховик Range Rover, який перебуває в розшуку як викрадений. Він мав явні ознаки підробки номерів.



У Рівному провели обшуки на СТО місцевого мешканця: знайшли бурштин / Фото Нацполіції



Також серед знахідок гранати та гранатомети / Фото Нацполіції



Та позашляховик, який перебуває у розшуку як крадений / Фото Нацполіції

Що загрожує підприємцю

За фактами незаконного зберігання боєприпасів, бурштину та підробки номерів автівки розпочали досудові кримінальні розслідування.

Призначили експертизи, за результатами яких приймуть рішення. Правоохоронці також розглядають питання про накладення арешту на вилучене майно.

Слідчі дії тривають.