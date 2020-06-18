В Ровно полицейские 17 июня обыскали автосервис местного жителя. В гаражном боксе СТО обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и автомобиль Range Rover, который находится в розыске.

Следователи провели 17 июня санкционированный обыск на автосервисе 53-летнего жителя Ровно, сообщает пресс-служба полиции. Читайте также Рекордную партия янтаря изъяли на Ровненщине: стоимость достигает 30 миллионов гривен – фото В гаражном боксе СТО, на улице Строителей, полицейских ждали интересные находки. Что нашла полиция реактивный противотанковый гранатомет ;

; три гранаты (РГО, Ф-1 и РГД-5);

(РГО, Ф-1 и РГД-5); два запала , один дистанционный запал;

, один дистанционный запал; пять полиэтиленовых пакетов с камнями янтаря- сырца общим весом 24 килограмма;

сырца общим весом 24 килограмма; внедорожник Range Rover, который находится в розыске как похищенный. Он нес явные признаки подделки номеров.

В Ровно провели обыски на СТО местного жителя: нашли янтарь / Фото Нацполиции

Также среди находок гранаты и гранатометы / Фото Нацполиции

И внедорожник, который находится в розыске как краденый / Фото Нацполиции Что грозит предпринимателю По фактам незаконного хранения боеприпасов, янтаря и подделки номеров машины начаты досудебные уголовные расследования. Назначены экспертизы, по результатам которых примут решение. Правоохранители также рассматривают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Следственные действия продолжаются.