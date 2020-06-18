В Ровно обыскали СТО: нашли оружие, янтарь и ворованный автомобиль – фото находок
В Ровно полицейские 17 июня обыскали автосервис местного жителя. В гаражном боксе СТО обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и автомобиль Range Rover, который находится в розыске.
Следователи провели 17 июня санкционированный обыск на автосервисе 53-летнего жителя Ровно, сообщает пресс-служба полиции.
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В гаражном боксе СТО, на улице Строителей, полицейских ждали интересные находки.
Что нашла полиция
- реактивный противотанковый гранатомет;
- три гранаты (РГО, Ф-1 и РГД-5);
- два запала, один дистанционный запал;
- пять полиэтиленовых пакетов с камнями янтаря-сырца общим весом 24 килограмма;
- внедорожник Range Rover, который находится в розыске как похищенный. Он нес явные признаки подделки номеров.
В Ровно провели обыски на СТО местного жителя: нашли янтарь / Фото Нацполиции
Также среди находок гранаты и гранатометы / Фото Нацполиции
И внедорожник, который находится в розыске как краденый / Фото Нацполиции
Что грозит предпринимателю
По фактам незаконного хранения боеприпасов, янтаря и подделки номеров машины начаты досудебные уголовные расследования.
Назначены экспертизы, по результатам которых примут решение. Правоохранители также рассматривают вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Следственные действия продолжаются.