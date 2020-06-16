На Рівненщині правоохоронці провели обшуки за місцем проживання двох братів –мешканців Володимирецького району. Поліція виявила там 858 кілограмів незаконно видобутого бурштину.

За попередньою інформацією, його вартість становить 1,2 мільйона доларів (майже 30 мільйонів гривень), про це повідомляє Нацполіція.

До теми Як в Україні незаконно видобувають бурштин: видовищне відео

Серед вилученого бурштину є камені, вагою понад кілограм, які мають історичну цінність. Їхня ціна на "чорному" ринку стартує від 10 тисяч доларів.



Вилучений правоохоронцями бурштин на Рівненщині / Фото Нацполіції

Місцеві мешканці організували закупівлю незаконно видобутого каміння. Вони мали намір експортували його з України поза митним контролем – використовуючи фальшиві документи про його походження.

Правоохоронці вирішують питання щодо накладення арешту на каміння. А також з'ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб.



Поліція вилучила бурштину на 1,2 мільйона доларів / Фото Нацполіції

Порушникам загрожує позбавлення волі від 4 до 7 років, а також конфіскація майна.

Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо