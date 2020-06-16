Рекордную партию янтаря изъяли на Ровненщине: стоимость достигает 30 миллионов гривен – фото
На Ровненщине правоохранители провели обыски по месту жительства двух братьев – жителей Владимирецкого района. Полиция обнаружила там 858 килограммов незаконно добытого янтаря.
По предварительной информации, его стоимость составляет 1,2 миллиона долларов (почти 30 миллионов гривен), об этом сообщает Нацполиция.
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Среди изъятого янтаря есть камни, весом более килограмма, которые имеют историческую ценность. Их цена на "черном" рынке стартует от 10 тысяч долларов.
Изъятый правоохранителями янтарь в Ровненской области / Фото Нацполиции
Местные жители организовали закупку незаконно добытого камня. Они намеревались экспортировать его из Украины вне таможенного контроля – используя фальшивые документы о его происхождении.
Правоохранители решают вопрос о наложении ареста на камни. А также выясняют обстоятельства совершения уголовного преступления и причастных лиц.
Полиция изъяла янтаря на 1,2 миллиона долларов / Фото Нацполиции
Нарушителям грозит лишение свободы от 4 до 7 лет, а также конфискация имущества.
Добыча янтаря в Украине: что известно
- Из-за такой незаконной деятельности Украина теряет десятки миллиардов гривен.
- Добыча янтаря в Украине началась еще в начале девяностых годов. Однако пика незаконная деятельность достигла после 2014 года.
- Больше всего янтаря добывают в Волынской, Житомирской и Ровненской областях.