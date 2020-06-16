На Ровненщине правоохранители провели обыски по месту жительства двух братьев – жителей Владимирецкого района. Полиция обнаружила там 858 килограммов незаконно добытого янтаря.

По предварительной информации, его стоимость составляет 1,2 миллиона долларов (почти 30 миллионов гривен), об этом сообщает Нацполиция.

К теме Как в Украине незаконно добывают янтарь: зрелищное видео

Среди изъятого янтаря есть камни, весом более килограмма, которые имеют историческую ценность. Их цена на "черном" рынке стартует от 10 тысяч долларов.

Изъятый правоохранителями янтарь в Ровненской области / Фото Нацполиции

Местные жители организовали закупку незаконно добытого камня. Они намеревались экспортировать его из Украины вне таможенного контроля – используя фальшивые документы о его происхождении.

Правоохранители решают вопрос о наложении ареста на камни. А также выясняют обстоятельства совершения уголовного преступления и причастных лиц.

Полиция изъяла янтаря на 1,2 миллиона долларов / Фото Нацполиции

Нарушителям грозит лишение свободы от 4 до 7 лет, а также конфискация имущества.

Добыча янтаря в Украине: что известно