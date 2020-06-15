Как в Украине незаконно добывают янтарь: зрелищное видео
В сети появилось невероятное видео незаконной добычи янтаря на Полесье. Однако неизвестно, когда именно был снят ролик.
На видео заметно, что десятки людей стоят по пояс в мутной воде и зачерпывают породу со дна, ища янтарь. Ролик опубликовал в фейсбуке журналист Сергей Харченко.
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Однако неизвестно, когда именно и где проводили съемку. Заметно, что люди толкаются, кричат друг на друга.
Как в Украине незаконно добывают янтарь: смотрите видео
К слову, в Украине серьезные проблемы с незаконной добычей янтаря. Объемы черного рынка оценивают в 500 миллионов долларов в год.
Незаконная добыча янтаря в Украине: что известно
- Из-за такой незаконной деятельности Украина теряет десятки миллиардов гривен.
- Добыча янтаря в Украине началась еще в начале девяностых годов.
- Однако пика незаконная деятельность достигла после 2014 года.
- Больше всего янтарь добывают в Волынской, Житомирской и Ровненской областях.
- Генпрокуратура за последние 5 лет задержала десятки людей в "янтарных делах".
- Стихийные копатели янтаря повредили более 6,2 тысячи гектаров земель лесного фонда и более тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
- В декабре 2019 года в Украине начал действовать закон об урегулировании рынка янтаря. В нем усилили ответственность за незаконную добычу, сбыт и приобретение камня.