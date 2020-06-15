В сети появилось невероятное видео незаконной добычи янтаря на Полесье. Однако неизвестно, когда именно был снят ролик.

На видео заметно, что десятки людей стоят по пояс в мутной воде и зачерпывают породу со дна, ища янтарь. Ролик опубликовал в фейсбуке журналист Сергей Харченко.

Читайте также В TikTok появился аккаунт о копателях янтаря: как они уничтожают недра – видео

Однако неизвестно, когда именно и где проводили съемку. Заметно, что люди толкаются, кричат друг на друга.

Как в Украине незаконно добывают янтарь: смотрите видео

К слову, в Украине серьезные проблемы с незаконной добычей янтаря. Объемы черного рынка оценивают в 500 миллионов долларов в год.

Незаконная добыча янтаря в Украине: что известно