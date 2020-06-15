Як в Україні незаконно видобувають бурштин: видовищне відео
У мережі з'явилося неймовірне відео незаконного видобутку бурштину на Поліссі. Однак невідомо, коли саме був знятий ролик.
На відео помітно, що десятки людей стоять по пояс у каламутній воді та зачерпують породу з дна, шукаючи бурштин. Ролик оприлюднив у фейсбуці журналіст Сергій Харченко.
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Однак невідомо, коли саме та де проводили зйомку. Помітно, що люди штовхаються, кричать один на одного.
Як в Україні незаконно видобувають бурштин: дивіться відео
До слова, в Україні серйозні проблеми з незаконним видобутком бурштину. Обсяги чорного ринку оцінюють у 500 мільйонів доларів у рік.
Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо
- Через таку незаконну діяльність Україна втрачає десятки мільярдів гривень.
- Незаконний видобуток бурштину в Україні почався ще на початку 90-их років.
- Однак піку незаконна діяльність досягла після 2014 року.
- Найбільше бурштин видобувають у Волинській, Житомирській та Рівненській областях.
- Генпрокуратура за останні 5 років затримала десятки людей у "бурштинових справах".
- Стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6,2 тисячі гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення.
- У грудні 2019 року в Україні почав діяти закон про врегулювання ринку бурштину. У ньому посилили відповідальність за незаконний видобуток, збут і придбання каменю.