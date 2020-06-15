У мережі з'явилося неймовірне відео незаконного видобутку бурштину на Поліссі. Однак невідомо, коли саме був знятий ролик.

На відео помітно, що десятки людей стоять по пояс у каламутній воді та зачерпують породу з дна, шукаючи бурштин. Ролик оприлюднив у фейсбуці журналіст Сергій Харченко.

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Однак невідомо, коли саме та де проводили зйомку. Помітно, що люди штовхаються, кричать один на одного.

Як в Україні незаконно видобувають бурштин: дивіться відео

До слова, в Україні серйозні проблеми з незаконним видобутком бурштину. Обсяги чорного ринку оцінюють у 500 мільйонів доларів у рік.

Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо