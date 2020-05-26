У TikTok з'явився акаунт про копачів бурштину: як вони нищать надра – відео

Копачі бурштину з Рівненської області тепер у TikTok. У соцмережі створили акаунт, де показують у відео, як нелегальні копачі нищать надра.

Мета акаунту – зібрати 10 тисяч підписників, щоб привернути увагу до проблеми, повідомляє 24 канал. Хто веде цю сторінку – наразі не відомо.

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Найпопулярніше відео вже зібрало понад 36 тисяч переглядів за 14 годин.

Річ у тім, що процес видобутку бурштину виглядає так: спершу в лісі, під яким залягає бурштин, робиться просіка. Дерева викорчовують, розчищають невелику смугу землі, в якій екскаватором копають канал від найближчої річки.

Через деякий час ліс перетворюється в болото. Вода з відкритих каналів затоплює все навколо, верхній родючий шар ґрунту повністю змивається, залишаються лише глина й пісок. У таких умовах новий ліс уже не росте.

Довідка. Нещодавно експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Ігар Тишкевіч написав, що до руйнівних наслідків пожеж на Житомирщині можуть бути причетні копачі бурштину.

Дивіться відео з TikTok копачів бурштину:

Що відомо про видобуток бурштину в Україні