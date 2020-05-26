У TikTok з'явився акаунт про копачів бурштину: як вони нищать надра – відео
Копачі бурштину з Рівненської області тепер у TikTok. У соцмережі створили акаунт, де показують у відео, як нелегальні копачі нищать надра.
Мета акаунту – зібрати 10 тисяч підписників, щоб привернути увагу до проблеми, повідомляє 24 канал. Хто веде цю сторінку – наразі не відомо.
Цікаво Влітку в Україні шукатимуть нелегальних видобувачів бурштину: як це робитимуть
Найпопулярніше відео вже зібрало понад 36 тисяч переглядів за 14 годин.
Річ у тім, що процес видобутку бурштину виглядає так: спершу в лісі, під яким залягає бурштин, робиться просіка. Дерева викорчовують, розчищають невелику смугу землі, в якій екскаватором копають канал від найближчої річки.
Через деякий час ліс перетворюється в болото. Вода з відкритих каналів затоплює все навколо, верхній родючий шар ґрунту повністю змивається, залишаються лише глина й пісок. У таких умовах новий ліс уже не росте.
Довідка. Нещодавно експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Ігар Тишкевіч написав, що до руйнівних наслідків пожеж на Житомирщині можуть бути причетні копачі бурштину.
Дивіться відео з TikTok копачів бурштину:
Що відомо про видобуток бурштину в Україні
- Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Через це у регіонах кілька разів спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами. Хоча, за неофіційними даними, саме правоохоронці покривали не менше 90% нелегального видобутку бурштину.
- Генпрокуратура за останні 5 років затримала десятки людей у "бурштинових справах". За даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "покривали" екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.
- У поліції також відзначають, що стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6,2 тисячі гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення. Такі масштаби мають катастрофічні екологічні наслідки.