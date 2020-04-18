Пожежі на Житомирщині: до руйнівних наслідків можуть бути причетні копачі бурштину

На Житомирщині руйнівні пожежі завдали немало лиха: окрім згарищ у лісосмугах, на попелища перетворилися майже 4 десятки житлових будинків у селах поруч. Окрім людської недбалості та паління сухої трави, серед причин займання – незаконний видобуток бурштину.

Тобто нестримний вогонь та проблема з його ліквідацією може бути наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.Про це на своїй фейсбук-сторінці написав експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Ігар Тишкевіч.

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Видобуток бурштину – це зневоднення землі, ґрунтові води опускаються після масової викачування мотопомпами з найближчих боліт і джерел. Тобто сухо. І купа ламаних гілок. Вирубки – зайдіть на будь-яку (навіть легальну) українську вирубку та оцініть кількість гілок, хмизу, який залишається після,

– висловив свою думку щодо умов, в яких розгорілася пожежа, він.

Тишкевіч вважає, що низькі ґрунтові води, посуха, відсутність реальних штрафів за відвідування лісів у пожежонебезпечний період, а також відсутність свіжих протипожежних просік, привели до виникнення пожеж.

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