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      Пожежі на Житомирщині: до руйнівних наслідків можуть бути причетні копачі бурштину

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      Рятувальники гасять пожежі на Житомирщині / Пресслужба ДСНС

      На Житомирщині руйнівні пожежі завдали немало лиха: окрім згарищ у лісосмугах, на попелища перетворилися майже 4 десятки житлових будинків у селах поруч. Окрім людської недбалості та паління сухої трави, серед причин займання – незаконний видобуток бурштину.

      Тобто нестримний вогонь та проблема з його ліквідацією може бути наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.Про це на своїй фейсбук-сторінці написав експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Ігар Тишкевіч.

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      Видобуток бурштину – це зневоднення землі, ґрунтові води опускаються після масової викачування мотопомпами з найближчих боліт і джерел. Тобто сухо. І купа ламаних гілок. Вирубки – зайдіть на будь-яку (навіть легальну) українську вирубку та оцініть кількість гілок, хмизу, який залишається після,
      – висловив свою думку щодо умов, в яких розгорілася пожежа, він.

      Тишкевіч вважає, що низькі ґрунтові води, посуха, відсутність реальних штрафів за відвідування лісів у пожежонебезпечний період, а також відсутність свіжих протипожежних просік, привели до виникнення пожеж.

      Що відомо про пожежу на Житомирщині

      • Поряд з селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл. В Островах згоріла хата, яка пустувала, а один з чоловіків, що намагався побороти пожежу, травмувався.
      • Рятувальникам вдалося відштовхнути полум'я від села і зупинити загрозу для пункту пропуску "Виступовичі", що розташований на українсько-білоруському кордоні. Про це повідомляє ДСНС.
      • Втім вогнище перекинулося на територію й адміністративну будівлю ТОВ "Прикарпатзахідтранс". Рятувальники ліквідували пожежу будівлі близько 17 години 16 квітня.
      • Станом на ранок 17 квітня до ліквідації наслідків пожежі залучені понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.
      • Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.
      • В Островах пожежа через сильний вітер швидко перекинулася до житлових будинків. Коли 47-річний чоловік намагався самотужки загасити вогонь, обпік собі руки.
      • Станом на 18 квітня пожежники продовжують гасити осередки тління. До слова, саме дим від пожеж на Житомирщині, за словами глави МВС Авакова, є причиною забрудненого повітря у столиці.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Бурштин Новини України Новини Житомира Пожежа
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