Пожары на Житомирщине: к разрушительным последствиям могут быть причастны копатели янтаря

На Житомирщине разрушительные пожары нанесли немало бед: кроме пожаров в лесополосах, в пепелища превратились почти 4 десятка жилых домов в селах рядом. Кроме человеческой халатности и сжигания сухой травы, среди причин возгорания – незаконная добыча янтаря.

То есть неудержимый огонь и проблема с его ликвидацией может быть следствием масштабной добычи янтаря в регионе.Об этом на своей фейсбук-странице написал эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Игар Тышкевич.

Главное Масштабный пожар на Житомирщине: какова ситуация в регионе сейчас – фото, видео

Добыча янтаря – это обезвоживание земли, грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами из ближайших болот и источников. То есть сухо. И куча ломаных веток. Вырубки – зайдите на любую (даже легальную) украинскую вырубку и оцените количество ветвей, хвороста, который остается после,

– высказал свое мнение относительно условий, в которых разгорелся пожар, он.

Тишкевич считает, что низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период, а также отсутствие свежих противопожарных просек, привели к возникновению пожаров.

Что известно о пожаре на Житомирщине