Пожары на Житомирщине: к разрушительным последствиям могут быть причастны копатели янтаря
На Житомирщине разрушительные пожары нанесли немало бед: кроме пожаров в лесополосах, в пепелища превратились почти 4 десятка жилых домов в селах рядом. Кроме человеческой халатности и сжигания сухой травы, среди причин возгорания – незаконная добыча янтаря.
То есть неудержимый огонь и проблема с его ликвидацией может быть следствием масштабной добычи янтаря в регионе.Об этом на своей фейсбук-странице написал эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Игар Тышкевич.
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Добыча янтаря – это обезвоживание земли, грунтовые воды опускаются после массовой выкачки мотопомпами из ближайших болот и источников. То есть сухо. И куча ломаных веток. Вырубки – зайдите на любую (даже легальную) украинскую вырубку и оцените количество ветвей, хвороста, который остается после,
– высказал свое мнение относительно условий, в которых разгорелся пожар, он.
Тишкевич считает, что низкие грунтовые воды, засуха, отсутствие реальных штрафов за посещение лесов в пожароопасный период, а также отсутствие свежих противопожарных просек, привели к возникновению пожаров.
Что известно о пожаре на Житомирщине
- Рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля начался лесной пожар. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше соседних сел. В Островах сгорел дом, который пустовал, а один из мужчин, пытавшийся побороть пожар, травмировался.
- Спасателям удалось оттолкнуть пламя от села и остановить угрозу для пункта пропуска "Выступовичи", что расположен на украинско-белорусской границе. Об этом сообщает ГСЧС.
- Впрочем костер перекинулся на территорию и административное здание ООО "Прикарпатзападтранс". Спасатели ликвидировали пожар здания около 17 часов 16 апреля.
- По состоянию на утро 17 апреля к ликвидации последствий пожара привлечены более 100 человек и 20 единиц техники, в частности авиации – 3 самолета Ан-32П.
- В целом за 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им осложняют мощные ветры.
- В Островах пожар из-за сильного ветра быстро перекинулся на жилые дома. Когда 47-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, обжег себе руки.
- По состоянию на 18 апреля пожарные продолжают тушить очаги тления. К слову, именно дым от пожаров на Житомирщине, по словам главы МВД Авакова, является причиной загрязненного воздуха в столице.
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