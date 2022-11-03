Експорт до країн СНД

У січні – вересні цього року експорт українських товарів до країн СНД (без Росії та Білорусі) становив 1,27 мільярда доларів, що на 23,8% менше, ніж за аналогічний період торік.

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Роксолана Підласа Заступниця голови комітету з питань економічного розвитку До повномасштабного вторгнення ми спостерігали позитивний тренд – експорт України зростав протягом кількох років і країни СНД не були винятком. Навіть, якщо не враховувати Росію і Білорусь, у 2021 році ми експортували до країн СНД на 27% більше, ніж у 2020 році.

Також Підласа додала, що більш як наполовину скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном. Це пов’язано з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією.

Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів.

В нас є двосторонні угоди про вільну торгівлю з усіма країнами-учасницями СНД, Угода про вільну торгівлю ГУАМ, з Грузією і Молдовою ми застосовуємо також і регіональну конвенцію пан-євро-мед. Є багато інструментів, які працюють для українських виробників і немає жодної потреби брати участь в русо-центричному договорі, де Росія нав’язує свої правила і застосовує право сили,

– підкреслила Підласа.

Зверніть увагу! Україна – держава-засновниця СНД, однак ніколи не була членом СНД, оскільки не підписала Рішення про прийняття Статуту СНД. Водночас з 2014 року в Україні триває процес денонсації угод та договорів СНД.