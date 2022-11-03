Экспорт в страны СНГ

В январе – сентябре этого года экспорт украинских товаров в страны СНГ (без России и Беларуси) составил 1,27 миллиарда долларов, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Роксолана Подласа Заместитель председателя комитета по экономическому развитию До полномасштабного вторжения мы наблюдали положительный тренд – экспорт Украины рос в течение нескольких лет и страны СНГ не были исключением. Даже если не учитывать Россию и Беларусь, в 2021 году мы экспортировали в страны СНГ на 27% больше, чем в 2020 году.

Также Подласа добавила, что более чем наполовину сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном. Это связано с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов русской армией.

В то же время, экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров.

У нас есть двусторонние соглашения о свободной торговле со всеми странами-участниками СНГ, Соглашение о свободной торговле ГУАМ, с Грузией и Молдовой мы применяем также и региональную конвенцию пан-евро-мед. Есть много инструментов, которые работают для украинских производителей и нет никакой необходимости участвовать в русо-центрическом договоре, где Россия навязывает свои правила и применяет право силы.

– подчеркнула Подласа.

Обратите внимание! Украина – государство-основатель СНГ, однако никогда не являлась членом СНГ, поскольку не подписала Решение о принятии Устава СНГ. В то же время, с 2014 года в Украине продолжается процесс денонсации соглашений и договоров СНГ.