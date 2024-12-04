Какова ситуация с микрокредитами в Украине

В 2024 году украинцы оформили почти такое же количество займов, как и в 2023 году. Однако общая сумма задолженности по кредитам в этом году выросла почти вдвое, в сравнении с прошлым годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Читайте также Идентификация станет обязательной для еще одной категории пенсионеров

Интересно, что около 90% микрокредитов взяты онлайн.

Средняя сумма кредитов в 2024 году выросла в 1,3 раза, по сравнению с 2023 годом и достигла 6 190 гривен. В прошлом году это значение было – 4 830 гривен.

В 2024 году в среднем, ежемесячно заключается ориентировочно 670 тысяч договоров. А в 2021 году это значение было почти вдвое меньше – 1,2 миллиона.

Обратите внимание! За первые девять месяцев 2024 года сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла с 9,3 до 16 миллиардов гривен. То есть в 1,7 раза.