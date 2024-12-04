Нововведения для пенсионеров

Идентификация нужна пенсионерам для того, чтобы сохранить право на выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

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Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объяснила, что идентификация теперь будет обязательной для украинских пенсионеров, которые временно находятся за границей из-за военных действий.

Заметьте! Верховная Рада еще весной приняла закон, который обязывает всех пенсионеров за рубежом пройти процедуру идентификации, независимо от наличия статуса переселенца. Однако порядок проведения этой процедуры пока не утвержден.

Когда надо будет проходить идентификацию

Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, которое вскоре рассмотрит Кабинет Министров.

Учитывая то, что до конца года осталось мало времени, в проекте постановления предлагается перенести обязательную идентификацию пенсионеров на следующий год, дав возможность пройти эту процедуру до конца 2025 года.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Чтобы у всех людей, которые находятся за рубежом, был целый год на прохождение идентификации до конца 2025 года. Потому что даже если бы мы утвердили это постановление в августе или сентябре, пока люди о нем узнали, пока бы поняли процедуру – это все равно был бы стресс. Проект мы разработали еще летом и обсуждали с большим количеством общественных организаций, чтобы понять все возможные нюансы, на что следует обратить внимание.

По ее словам, подготовка проекта началась еще летом, и его обсуждали со многими общественными организациями, чтобы учесть все возможные нюансы и облегчить процесс для пенсионеров.