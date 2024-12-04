Как получить тысячу через Укрпочту

Гендиректор Укрпочты отметил, что гражданам не нужно приходить на почту в один день, процесс выдачи будет происходить постепенно, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Игоря Смелянского в эфире телемарафона.

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Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Как и обычно, если к дому приходила почтальон и приносила пенсию, точно так вы можете подождать почтальона в свой день. Она придет, вы решите, именно как вы будете тратить эту тысячу гривен – или на коммунальные платежи, или на продукты, или на лекарства, или на какие-то другие товары украинского производства.

Смелянский уточнил, что потратить "тысячу Зеленского" можно в течение зимы. То есть, до конца февраля 2025 года.

Укрпочта не выдает тысячу гривен наличными. Это условные тысячу гривен, которые начислены этим 2 миллионам украинцев и они их должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством,

– подчеркнул Смелянский.

Обратите внимание! Речь идет о тех товарах, что доступны на Укрпочте.