Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (+5 копеек против 3 декабря) и продажа по 41,99 гривны (+9 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,60 гривны (без изменений), а продажа по 44,25 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,88 гривны (-3 копейки), а продать по 41,85 гривны (-10 копеек).

(-3 копейки), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 44,13 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,28 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,60 гривны (+4 копейки), а продают по 41,99 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+16 копеек), а продают по 44,38 гривны (+7 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, к концу прошлой недели курс валюты достиг 41,57 – 41,62 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе ожидается продолжение тренда на повышенный спрос на иностранную валюту.

Сохранение усиленного спроса в течение следующих дней будет происходить:

из-за переходной даты,

массированных выплат украинцам зарплат,

объемное погашение ОВГЗ в середине недели.

В то же время Золотько добавляет, что эта неделя В течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар.