Курс валют у банках

Станом на ранок 4 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (+5 копійок проти 3 грудня) та продаж по 41,99 гривні (+9 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (без змін), а продаж по 44,25 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,88 гривні (-3 копійки), а продати по 41,85 гривні (-10 копійок).

(-3 копійки), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 44,13 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,28 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,60 гривні (+4 копійки), а продають по 41,99 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продають по (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+16 копійок), а продають по 44,38 гривні (+7 копійок).

Який курс долара прогнозують

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, до кінця минулого тижня курс валюти сягнув 41,57 – 41,62 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня очікується продовження тренду на підвищений попит на іноземну валюту.

Збереження посиленого попиту впродовж наступних днів відбуватиметься:

через перехідну дату,

масовані виплати українцям зарплат,

об'ємне погашення ОВДП в середині тижня.

Водночас Золотько додає, що цей тиждень Протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар.