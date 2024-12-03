Курс валют у банках

Станом на ранок 3 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (+5 копійок проти 2 грудня) та продаж по 41,90 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (без змін), а продаж по 44,30 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,91 гривні (+6 копійок), а продати по 41,95 гривні (+9 копійок).

(+6 копійок), а продати по (+9 копійок). Купівля євро по 44,10 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,29 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,30 гривні (-13 копійок), а продають по 41,94 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають по (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,68 гривні (-25 копійок), а продають по 44,25 гривні (-8 копійок).

Прогнозований курс долара

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на минулому тижні на валютному ринку відбулося зростання котирувань. Ближче до кінця тижня угоди укладалися в межах коридору 41,57 – 41,62 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня очікується продовження тренду на підвищений попит на іноземну валюту. Збереження посиленого попиту впродовж наступних днів відбуватиметься через перехідну дату, масовані виплати українцям зарплат та об'ємне погашення ОВДП в середині тижня.

Зверніть увагу! Протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 41,6 – 42 гривень за долар.