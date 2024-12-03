Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (+5 копеек против 2 декабря) и продажа по 41,90 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,60 гривны (без изменений), а продажа по 44,30 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,91 гривны (+6 копеек), а продать по 41,95 гривны (+9 копеек).

(+6 копеек), а продать по (+9 копеек). Покупка евро по 44,10 гривны (-7 копеек), а продажа по 44,29 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,30 гривны (-13 копеек), а продают по 41,94 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,68 гривны (-25 копеек), а продают по 44,25 гривны (-8 копеек).

Прогнозируемый курс доллара

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе на валютном рынке произошел рост котировок. Ближе к концу недели сделки заключались в пределах коридора 41,57 – 41,62 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе ожидается продолжение тренда на повышенный спрос на иностранную валюту. Сохранение усиленного спроса в течение следующих дней будет происходить из-за переходной даты, массированные выплаты украинцам зарплат и объемное погашение ОВГЗ в середине недели.

Обратите внимание! В течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар.