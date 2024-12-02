Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (без изменений по сравнению с 29 ноября) и продажа по 41,90 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,60 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,38 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+8 копеек), а продать по 41,86 гривны (+6 копеек).

(+8 копеек), а продать по (+6 копеек). Покупка евро по 44,17 гривны (-3 копейки), а продажа по 44,30 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,60 гривны (+14 копеек), а продают по 42,05 гривны (+21 копейка), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают по (+21 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+4 копейки), а продают по 44,50 гривны (+11 копеек).

Прогноз курса евро на неделю

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, со 2 декабря по 8 декабря на межбанке ожидается, что евро будет стоить на уровне 43,5 – 45 гривны, а на наличном рынке цена такая – от 45 гривен до 47,5 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Экономические факторы, в частности "бюджетный", не будут представлять угрозы для стабильности рынка. Кроме того, иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх.

На этой неделе украинцы будут праздновать День Святого Николая, поэтому часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести подарки и приготовиться к предстоящим праздникам.

Важно! Спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов.