Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (+3 копейки против 28 ноября) и продажа по 41,90 гривны (+1 копейка).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,75 гривны (+25 копеек), а продажа по 44,34 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (-8 копеек), а продать по 41,80 гривны (-7 копеек).

(-8 копеек), а продать по (-7 копеек). Покупка евро по 44,20 гривны (+2 копейки), а продажа по 44,25 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,65 гривны (+9 копеек), а продают по 41,97 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,15 гривны (+15 копеек), а продают по 44,42 гривны (+3 копейки).

На каком уровне будет доллар

Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что стоимость валюты в наличном сегменте будет в диапазоне от 41,50 гривны до 41,80 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В этом месяце курс будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.

Напоминаем! На прошлой неделе котировки на безналичном рынке опустились до 41,20 гривен за доллар. В то же время на наличном рынке цены осталась на уровне 41,50 – 41,65 гривны.