Курс валют у банках

Станом на ранок 29 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (+3 копійки проти 28 листопада) та продаж по 41,90 гривні (+1 копійка).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,75 гривні (+25 копійок), а продаж по 44,34 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (-8 копійок), а продати по 41,80 гривні (-7 копійок).

(-8 копійок), а продати по (-7 копійок). Купівля євро по 44,20 гривні (+2 копійки), а продаж по 44,25 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,65 гривні (+9 копійок), а продають по 41,97 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+9 копійок), а продають по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,15 гривні (+15 копійок), а продають по 44,42 гривні (+3 копійки).

На якому рівні буде долар

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що вартість валюти у готівковому сегменті буде в діапазоні від 41,50 гривні до 41,80 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього місяця курс буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.

Нагадуємо! Минулого тижня котирування на безготівковому ринку опустилися до 41,20 гривень за долар. Водночас на готівковому ринку ціни залишилася на рівні 41,50 – 41,65 гривні.