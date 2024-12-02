Курс валют у банках
- Станом на ранок 2 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (без змін проти 29 листопада) та продаж по 41,90 гривні (без змін).
Читайте також Нові правила бронювання, тисяча Зеленського, вищі податки та ялинка: що зміниться з 1 грудня
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,38 гривні (+4 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+8 копійок), а продати по 41,86 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро по 44,17 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,30 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,60 гривні (+14 копійок), а продають по 42,05 гривні (+21 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44 гривні (+4 копійки), а продають по 44,50 гривні (+11 копійок).
Прогноз курсу євро на тиждень
Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, з 2 грудня по 8 грудня на міжбанку очікується, що євро коштувати на рівні 43,5 – 45 гривні, а на готівковому ринку ціна така – від 45 гривень до 47,5 гривні.
Економічні чинники, зокрема "бюджетний", не становитимуть загрози для стабільності ринку. Крім того, подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору.
Цього тижня українці святкуватимуть День Святого Миколая, тому частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати подарунки та приготуватися до майбутніх свят.
Важливо! Попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов'язково позначиться на відносній стабільності курсів.