Курс валют у банках

Станом на ранок 2 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (без змін проти 29 листопада) та продаж по 41,90 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,38 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+8 копійок), а продати по 41,86 гривні (+6 копійок).

(+8 копійок), а продати по (+6 копійок). Купівля євро по 44,17 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,30 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,60 гривні (+14 копійок), а продають по 42,05 гривні (+21 копійка), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають по (+21 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+4 копійки), а продають по 44,50 гривні (+11 копійок).

Прогноз курсу євро на тиждень

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, з 2 грудня по 8 грудня на міжбанку очікується, що євро коштувати на рівні 43,5 – 45 гривні, а на готівковому ринку ціна така – від 45 гривень до 47,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Економічні чинники, зокрема "бюджетний", не становитимуть загрози для стабільності ринку. Крім того, подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору.

Цього тижня українці святкуватимуть День Святого Миколая, тому частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати подарунки та приготуватися до майбутніх свят.

Важливо! Попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов'язково позначиться на відносній стабільності курсів.