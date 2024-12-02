За что можно заплатить "тысячей Зеленского"

Зимняя поддержка необходима не только для того, чтобы помочь украинцам. Также эта выплата должна положительно повлиять на украинскую экономику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Юлия Свириденко Министр экономики Украины В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей.

"Тысячу Зеленского" можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

благотворительность (например купить военные облигации или пожертвовать в благотворительные фонды);

оплату медицинских, в том числе и ветеринарных, услуг;

салоны красоты;

образование;

отдых;

транспорт;

мобильную связь;

страхование и так далее.

Обратите внимание! Заявку на получение этой помощи нужно подавать с 1 до 31 декабря. Полученные средства можно будет потратить до конца февраля 2025 года.