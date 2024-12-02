За що можна заплатити "тисячею Зеленського"

Зимова підтримка необхідна не тільки для того, аби допомогти українцям. Також ця виплата має позитивно вплинути на українську економіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Тисяча Зеленського: хто з українців не зможе отримати допомогу від держави

Юлія Свириденко Міністерка економіки України У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.

"Тисячу Зеленського" можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

благодійність (наприклад купити військові облігації чи пожертвувати у благодійні фонди);

оплату медичних (у тому числі і ветеринарних) послуг;

салони краси;

освіту;

відпочинок;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування тощо.

Зверніть увагу! Заявку на отримання цієї допомоги потрібно подавати з 1 до 31 грудня. Отримані кошти можна буде витратити до кінця лютого 2025 року.