За що можна заплатити "тисячею Зеленського"

Зимова підтримка необхідна не тільки для того, аби допомогти українцям. Також ця виплата має позитивно вплинути на українську економіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Тисяча Зеленського: хто з українців не зможе отримати допомогу від держави

Юлія Свириденко

Міністерка економіки України

У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.

"Тисячу Зеленського" можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • благодійність (наприклад купити військові облігації чи пожертвувати у благодійні фонди);
  • оплату медичних (у тому числі і ветеринарних) послуг;
  • салони краси;
  • освіту;
  • відпочинок;
  • транспорт;
  • мобільний зв'язок;
  • страхування тощо.

Зверніть увагу! Заявку на отримання цієї допомоги потрібно подавати з 1 до 31 грудня. Отримані кошти можна буде витратити до кінця лютого 2025 року.