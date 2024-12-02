За що можна заплатити "тисячею Зеленського"
Зимова підтримка необхідна не тільки для того, аби допомогти українцям. Також ця виплата має позитивно вплинути на українську економіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку Дія громадяни вже можуть подати заяву про отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей.
"Тисячу Зеленського" можна витратити на:
- оплату комунальних послуг;
- благодійність (наприклад купити військові облігації чи пожертвувати у благодійні фонди);
- оплату медичних (у тому числі і ветеринарних) послуг;
- салони краси;
- освіту;
- відпочинок;
- транспорт;
- мобільний зв'язок;
- страхування тощо.
Зверніть увагу! Заявку на отримання цієї допомоги потрібно подавати з 1 до 31 грудня. Отримані кошти можна буде витратити до кінця лютого 2025 року.