Через ситуацію в Косово війська Сербії привели стан підвищеної боєготовності. Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

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Сербія перейшла в стан підвищеної бойової готовності

Мілош Вучевич зауважив, що Сербія не хоче конфліктів і воєн. Проте вона зробить все для того, щоб мати можливість "реагувати на кожну складну ситуацію, на кожну потенційну проблему".

Президент Сербії, як верховний головнокомандувач, віддав наказ сербській армії бути в бойовій готовності у зв'язку з ситуацією в Косові, тобто підняти рівень бойової готовності до такого рівня, щоб вона могла відповісти на будь-яке завдання,

– сказав Вучевич.

Він додав, що Сербії не можна розслаблятися, але вона виступає за діалог.

Тим часом у мережі з'явилось відео, як в Сербії у бік Косово їде військова техніка:

"Армія готова виконати кожен наказ Вучича"

Міністр оборони Сербії заявив, що армія готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх громадян Сербії, в тому числі сербів у Косові, "і ніхто не повинен в цьому сумніватися".

Сербія – за діалог. Краще вести переговори тисячу днів, ніж бути в окопі або траншеї один день,

– сказав Вучевич.

Також у Сербії вже почалась демонстрація сили. У країні заявили, що нині за казармами сербських військ начебто підглядали невідомі дрони-шпигуни. Серби підняли у небо "Міг-29", щоб знищити ці БпЛА, проте вони вчасно полетіли. Загалом після цього президент Вучич дав наказ негайно знищувати будь-які безпілотники ворога, якщо вони опиняться на території Сербії.

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