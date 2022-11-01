Из-за ситуации в Косово войска Сербии привели в состояние повышенной боеготовности. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.
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Сербия перешла в состояние повышенной боевой готовности
Милош Вучевич заметил, что Сербия не хочет конфликтов и войн. Однако она сделает все для того, чтобы иметь возможность "реагировать на каждую сложную ситуацию, каждую потенциальную проблему".
Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ сербской армии быть в боевой готовности в связи с ситуацией в Косово, то есть поднять уровень боевой готовности до такого уровня, чтобы она могла ответить на любую задачу,
– сказал Вучевич.
Он добавил, что Сербия не может расслабляться, но она выступает за диалог.
Тем временем в сети появилось видео, как в Сербии в сторону Косово едет военная техника:
"Армия готова выполнить каждый приказ Вучича"
Министр обороны Сербии заявил, что армия готова выполнить каждый приказ Вучича, защищая всех граждан Сербии, включая сербов в Косово, "и никто не должен в этом сомневаться".
Сербия – за диалог. Лучше вести переговоры тысячу дней, чем быть в окопе или траншее один день,
– сказал Вучевич.
Также в Сербии уже началась демонстрация силы. В стране заявили, что сейчас за казармами сербских войск вроде бы подсматривали неизвестные дроны-шпионы. Сербы подняли в небо "Миг-29", чтобы уничтожить эти БПЛА, однако они вовремя улетели. В общем, после этого президент Вучич дал приказ немедленно уничтожать любые беспилотники врага, если они окажутся на территории Сербии.
Что происходит между Сербией и Косово сейчас
- Сербия уже давно не пускает в страну авто с номерами Косово. К такому же шагу решили предпринять и Косово, однако сербам это не понравилось и они заговорили о нарушении прав.
- В ночь на 1 ноября полиция Косово вынесла первое предупреждение транспортным средствам, не перерегистрированным с сербских номеров на номерные знаки Республики Косово. В этот же день Косово планировало ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные.
- Впоследствии власти Косово подверглись международному давлению и во избежание беспорядков в Сербии отсрочили этот приказ до 21 апреля.
- Следующие два месяца владельцев сербских номеров в Косово будут штрафовать, а еще три месяца, до 21 апреля, будут действовать так называемые пробные номера. С 21 апреля их отменят.