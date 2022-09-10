Такое заявление он сделал во время встречи со специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и другими региональными вопросами Западных Балкан Мирославом Лайчаком.

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Кроме того, на встрече присутствовали советники по внешней политике и политике безопасности Франции и Германии. Учитель отметил, что представители ЕС, Германии и Франции всегда готовы к компромиссным решениям.

Говорите о будущем Сербии, и признания Косово не будет,

– написал он по итогам встречи.



Президент Сербии во время встречи / Фото по инстараму Александру Вучичу

Что следует знать о Косово и его конфликте с Сербией

Косово – это район в Сербии, населенный албанцами. В 1991 году в округе провозгласили независимость. Власти тогдашней Югославии ввели на территорию Косово силовые отряды. Сначала это была спецоперация, однако в 1998 году в регионе начались этнические чистки сербы уничтожали албанцев. Поэтому в 1999 году НАТО бомбило большие сербские города, в частности столицу Белград. После этого из Косово вывели войска, а регион перешел под контроль миротворцев ООН.

В 2008 году парламент Косово объявил о полной независимости от Сербии, которая эту независимость так и не признала. Сегодня по Конституции Сербии Косово является ее частью и называется Автономный край Косово и Метохия. Де-факто регион не контролируется Белградом и не подчиняется Сербии. Страну признали около 100 стран мира. Сербия не признает независимость Косово, как и Украина.

Как чуть не разразился новый конфликт

В конце июля в регионе мог разгореться новый конфликт. Дело в том, что Сербия давно не пускает в страну авто с номерами Косово. Такой же шаг решили предпринять и в Косово, однако сербам это не понравилось и они заговорили о нарушении своих прав.

Уже 31 июля на границе начали раздаваться выстрелы, а в провинциях Косово, граничащих с Сербией, прозвучали сирены. Президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что его страна не собирается капитулировать.

27 августа Сербия и Косово смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд. В то же время, Сербия была готова пойти на уступки властям Косово, но требовала гарантий от ЕС.

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