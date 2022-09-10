Таку заяву він зробив під час зустрічі зі спеціальним представником ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною та іншими регіональними питаннями Західних Балкан Мирославом Лайчаком.

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Крім того, на зустрічі були присутні радники із зовнішньої політики і політики безпеки Франції та Німеччини. Вучич зазначив, що представники ЄС, Німеччини та Франції завжди готові до компромісних рішень.

Говоріть про майбутнє Сербії, і визнання Косово не буде,

– написав він за підсумками зустрічі.



Президент Сербії під час зустрічі / Фото з інстараму Александра Вучича

Що варто знати про Косово та її конфлікт із Сербією

Косово — це район у Сербії, населений албанцями. У 1991 році в окрузі проголосили незалежність. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте у 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.

У 2008 році парламент Косова оголосив про повну незалежність від Сербії, яка цю незалежність так і не визнала. Сьогодні, за Конституцією Сербії, Косово є її частиною і називається Автономний край Косово і Метохія. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії. Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежність Косова, як і Україна.

Як ледь не вибухнув новий конфлікт

Наприкінці липня у регіоні міг розгорітися новий конфлікт. Річ у тім, що Сербія вже давно не пускає до країни авто з номерами Косово. До такого ж кроку вирішили вдатися і у Косово, однак сербам це не сподобалося і вони заговорили про порушення своїх прав.

Вже 31 липня на кордоні почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Президент Сербії Александр Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.

27 серпня Сербія і Косово змогли досягти домовленостей щодо номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд. Водночас Сербія була готова піти на поступки владі Косово, але вимагала гарантій від ЄС.

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