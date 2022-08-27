Сербія погодилася скасувати в'їзні/виїзні документи для власників косівських посвідчень особи. Про це заявив Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель. Натомість Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень.

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Обмежень не буде

Косівські серби, як і всі інші громадяни, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією. Використовуватимуть при цьому свої посвідчення особи.

За словами Борреля, ЄС отримав гарантії від прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті.

Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням,

– наголосив політик.

Що цьому передувало

Напруга між Сербією та Косово виникла наприкінці липня. Косово заявило, що заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами, не визнаватиме автомобільні номери.

Відтак виник конфлікт. Вже 31 липня на кордоні почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Президент Сербії Александр Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.

Згодом Косово погодилось відтермінувати впроваження документів на 1 вересня.

Почався діалог, аби знайти мирне рішення.

Детальніше – що відомо про конфлікт між Косово та Сербією: відео