Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности. Об этом заявил Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Косово же согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений.

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Ограничений не будет

Косовские сербы, как и другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией. При этом будут использовать свои удостоверения личности.

По словам Борреля, ЕС получил гарантии от премьер-министра Косово Альбина Курти.

Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров с этим решением,

– подчеркнул политик.

Что этому предшествовало

Напряжение между Сербией и Косово возникло в конце июля. Косово заявило, что запретит въезжать на свою территорию с сербскими документами, не будет признавать автомобильные номера.

Следовательно, возник конфликт. Уже 31 июля на границе начали раздаваться выстрелы, а в провинциях Косово, граничащих с Сербией, прозвучали сирены. Президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что его страна не собирается капитулировать.

Впоследствии Косово согласилось отсрочить введение документов на 1 сентября.

Начался диалог, чтобы найти мирное решение.

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